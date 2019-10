Bezpieczna Rodzina z PGE Lumi

Lumi to polska marka, która powstała z myślą o mieszkańcach Warszawy. Jest częścią Grupy Kapitałowej PGE, czyli największej grupy energetycznej w kraju. Marka udowadnia, że zmiana sprzedawcy prądu nie musi być skomplikowana, co więcej, można jej również dokonać przez internet, bez wychodzenia z domu.

Należący do Locon sklep BezpiecznaRodzina.pl to polska firma, specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach podnoszących bezpieczeństwo rodzin. Bezpieczna Rodzina to przede wszystkim usługa, dzięki której w aplikacji mobilnej lub przez www można lokalizować bliskie osoby, lub urządzenia z GPS. W ofercie znajduje się duży wybór zegarków dla dzieci i seniorów – zegarki te mają funkcję telefonu, gdzie w ramach usługi otrzymać można nawet do 60 minut na rozmowy wychodzące. W sklepie Bezpieczna Rodzina dostępne są także lokalizatory personalne, trackery dla zwierząt, samochodu, a także urządzenia Smart Home – czujniki czadu, gazu i dymu, czy proste w instalacji kamery wewnętrzne i zewnętrzne.

Oferta Bezpieczna Rodzina obowiązuje do 31.12.2019r. Więcej informacji o ofercie na: https://lumipge.pl/oferta/bezpieczna-rodzina